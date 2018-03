NBA: Pöltl ohne Punkte, Superstar Curry erneut verletzt

Erst im Finish haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag in der NBA den Sieg gegen die Brooklyn Nets fixiert. Beim hart erkämpften 116:112 verbuchte Kyle Lowry mit 25 Zählern, zehn Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double. Der Wiener Jakob Pöltl blieb zum vierten Mal in der laufenden Saison ohne Punkte.

Einmal mehr brachte den Kanadiern ein starkes Schlussviertel den Sieg. Nach drei Abschnitten noch 84:91 zurück, entschieden die Raptors die letzten zwölf Minuten mit 32:21 für sich. Neben Lowry, der zum dritten Mal im Spieljahr dreifach zweistellig anschrieb, waren Jonas Valanciunas (23) und DeMar DeRozan (21) die erfolgreichsten Scorer.

Pöltl kam in nur 7:28 Minuten auf dem Parkett zu lediglich einer Wurfchance. Er bilanzierte letztlich mit drei Rebounds und einem Assist. "Wir hatten mit ihren kleinen Line-ups defensiv Probleme, aber mit einem starken Schlussviertel gelang die Wende", kommentierte der 22-Jährige das Spiel gegen den Nachzügler aus Brooklyn.

Mit dem knappen Erfolg verbesserte der Leader der Eastern Conference seine Bilanz auf 54:19. Gleichzeitig feierten die Kanadier den 30. Sieg im 36. Heimspiel. In der Nacht auf Montag sind die Los Angeles Clippers am Ontariosee zu Gast.