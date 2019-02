NBA: Pöltl bei Spurs-Niederlage in New York stark

Jakob Pöltl hat am Sonntag in der NBA eine starke Leistung geboten, eine weitere Auswärtsniederlage seiner San Antonio Spurs aber nicht verhindern können. Beim 118:130 bei Liga-Nachzügler New York Knicks bilanzierte der 23-jährige Wiener mit zwölf Punkten, neun Rebounds und zwei Assists in 19:42 Minuten auf dem Parkett.

Für die Texaner (33:28-Siege) setzte es im Madison Square Garden die bereits 21. Pleite im 32. Spiel in der Fremde. Dabei sind die Knicks das Schlusslicht der Eastern Conference und halten bei lediglich zwölf Erfolgen aus 60 Begegnungen. DeMar DeRozan war mit 32 Punkten der erfolgreichste Scorer San Antonios. Die Spurs sind bereits am Montag im dann letzten von acht Auswärtsspielen in Serie bei den Brooklyn Nets zu Gast.