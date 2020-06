Ohne James musste die Defensive siegen

Auch ohne LeBron James feierte Champion Miami Heat am Sonntag den 40. Sieg in der laufenden NBA-Saison. Der "King" verfolgte das 93:79 gegen die Chicago Bulls wegen eines in Oklahoma erlittenen Nasenbeinbruchs im Anzug von der Bank aus.

Heat-Coach Erik Spoelstra wollte dem verletzten Superstar die Pause gönnen. Am Donnerstag gegen die New York Knicks könnte James – wohl mit Gesichtsmaske – wieder dabei sein. Das Fehlen von James (26,9 Punkte im Schnitt) im ersten Heimspiel seit 20 Tagen machte sich in der Offensive des NBA-Champions dann doch bemerkbar. Den Sieg gegen die Bulls stellte Miami freilich über eine ganz starke Defensive sicher. Nur 79 Gegenpunkte bedeuteten die wenigsten in dieser Saison.

Erfolgreichste Scorer waren Chris Bosh (28) und Dwyane Wade (23), die auch noch jeweils zehn Rebounds holten. Der Sonntag bleibt der einzige Wochentag, an dem der Champ 2013/14 noch nicht verloren hat. 6:0 lautet die Bilanz.

In einem Spitzenspiel der Western Conference musste Oklahoma durch eine 117:125-Heimniederlage gegen die Los Angeles Clippers die Position als NBA-Leader an die Indiana Pacers abgeben. 42 Punkte von Kevin Durant reichten nicht zum 44. Saisonerfolg. Für die Gäste war Jamal Crawford erfolgreichster Werfer. Fünf seiner 36 Punkte erzielte er in der Schlussphase. Oklahoma erlitt nach dem 81:103 gegen Miami, bei dem sich James den Nasenbeinbruch zugezogen hatte, die zweite Niederlage in Folge.