Brooklyn Nets stehen zum Verkauf

Mit dem Ziel, Meister zu werden, hatte Prochorow in den vergangenen Jahren viel Geld in die Nets gesteckt. Unter anderem wurden Deron Williams sowie die Altstars Kevin Garnett und Paul Pierce geholt. Dennoch scheiterte der Club in den Play-offs der Vorsaison bereits in der zweiten Runde am damaligen Titelverteidiger Miami Heat. Laut ESPN haben die Nets in der Saison 2013/14 einen Verlust von insgesamt 144 Millionen Dollar (122,22 Mio. Euro) gemacht. Experten schätzen den Wert des Vereins auf 1,3 Milliarden Dollar (1,10 Mrd. Euro).

Zuletzt hatten sich die Eigner der Atlanta Hawks, die am Dienstag mit dem 105:87-Sieg in Philadelphia bereits ihren neunten Sieg in Serie feierten, darauf verständigt, den Club zu verkaufen.