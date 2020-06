NBA: LeBron James nicht zu stoppen

LeBron James erhitzt die Gemüter der Miami-Fans. Der Superstar hat die Titelhoffnungen seiner Miami Heat in der NBA mit einer außergewöhnlichen Leistung am Leben erhalten: Der 27-Jährige erzielte im sechsten Finalspiel der Eastern Conference bei den Boston Celtics 45 Punkte und 15 Rebounds. Miami glich mit dem 98:79-Auswärtssieg in der Best-of-seven-Serie auf 3:3 aus und hat am Samstag im Entscheidungsspiel um den Einzug ins NBA-Finale Heimrecht.



James war nicht zu stoppen. Der wertvollste Spieler (MVP) der regulären Saison verwertete auf der Jagd nach seinem ersten Meistertitel 19 von 26 Würfen aus dem Feld. Dabei hatte Topfavorit Miami 15 seiner vergangenen 16 Spiele in Boston verloren und zuletzt mit drei Niederlagen in Serie eine 2:0-Führung verspielt. "Es war wichtig, zu sehen, dass wir zurückkommen können", erklärte James. "In dieser Situation will man ein großes Spiel abliefern."



Es war vielleicht das größte seit seinem viel diskutierten Wechsel von Cleveland nach Miami im Sommer 2010. Dieser kannte nur ein Ziel: Möglichst schnell einen Meisterring an den Finger stecken.



Im Vorjahr waren die Heat im NBA-Finale an den Dallas Mavericks gescheitert, vorerst rettete sie James vor dem neuerlichen Aus. "Er hat unglaublich gespielt", meinte Co-Star Dwyane Wade, mit 17 Punkten zweitbester Werfer seines Teams. "So habe ich ihn bisher noch nie gesehen."



Boston müsste nun ein weiteres Mal in Miami gewinnen, um mit seiner routinierten Truppe noch einmal ins Finale einzuziehen. Bester Akteur des Rekordmeisters war Spielmacher Rajon Rondo mit 21 Punkten.



In der Finalserie, die am nächsten Dienstag beginnt, warten die Oklahoma City Thunder.