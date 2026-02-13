Mr. James zeigt es den Jungen: Neuer Altersrekord in der NBA
Basketball-Superstar LeBron James sorgt einmal mehr für eine Bestmarke in der nordamerikanischen Basketballliga NBA.
Superstar LeBron James hat in der nordamerikanischen Basketballliga NBA einen neuen Meilenstein erreicht. Mit 41 Jahren und 44 Tagen ist der Profi der älteste Spieler der Ligageschichte, der in einem NBA-Spiel ein Triple Double auflegte – also bei Punkten, Assists und Rebounds zweistellige Werte erzielte. Beim 124:104-Erfolg am Donnerstag (Ortszeit) gegen die kriselnden Dallas Mavericks verbuchte der Small Forward 28 Punkte, zwölf Assists und zehn Rebounds.
James überholte mit der neuen Bestmarke Karl Malone, der den Rekord seit dem 28. November 2003 im Alter von 40 Jahren und 127 Tagen innehatte. Für die Lakers war es der erste Erfolg in der Liga nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.
