NBA: Lakers-Star LeBron bei Sieg über Golden State verletzt

Die Los Angeles Lakers haben sich am Dienstag (Ortszeit) im NBA-Spitzenspiel bei Titelverteidiger Golden State Warriors unerwartet klar 127:101 durchgesetzt. Bei den Siegern zog sich dabei aber Basketball-Superstar LeBron James eine Leistenblessur zu. Der 33-Jährige musste im dritten Viertel vorzeitig vom Feld, nachdem er sich beim Kampf um den Ball unglücklich verletzt hatte.

Eine genaue Diagnose soll es laut der Lakers am (heutigen) Mittwoch geben. James habe in der Vergangenheit schon Probleme mit der linken Leiste gehabt, "aber seit langer Zeit nicht mehr", sagte der dreifache NBA-Champion: "Es ist sehr selten für mich, dass ich mich verletze. Aber das passiert und wir haben tolles medizinisches Personal hier." Trotz seines frühen Ausscheidens erzielte James 17 Punkte. Außerdem kam der Flügelspieler auf 13 Rebounds und schaffte so ein Double-Double.

Die Lakers (20:14) bleiben Zweiter in der Pacific Division. Golden State (23:12) ist weiter an der Spitze. James absolvierte zuletzt 156 NBA-Spiele in Serie. Trainer Luke Walton bereitet sich aber nun darauf vor, am Donnerstag bei den Sacramento Kings erstmals seit seinem Wechsel aus Cleveland im Sommer auf seinen Starspieler verzichten zu müssen.

In weiteren Matches feierten die Houston Rockets mit einem 113:109 gegen Oklahoma City Thunder den siebenten Sieg in ihren vergangenen acht Spielen. James Harden war bei den Siegern mit 41 Punkten überragend. Rekordtitelträger Boston Celtics feierte auch dank 40 Zählern von Kyrie Irving gegen die Philadelphia 76ers einen 121:114-Heimsieg nach Verlängerung. Beim 109:95-Erfolg der Milwaukee Bucks bei den New York Knicks kam Giannis Antetokounmpo auf 30 Punkte und 14 Rebounds.