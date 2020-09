NBA: Lakers bezwangen Rockets und führen in Play-off-Serie 3:1

Die Los Angeles Lakers sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale der Western Conference der National Basketball Association (NBA) entfernt. Das Team um Superstar LeBron James bezwang die Houston Rockets am Donnerstagabend (Ortszeit) 110:100 und führt in der Serie nach 0:1-Rückstand nun 3:1. Schon in der Nacht auf Sonntag können die Lakers damit den Einzug ins Liga-Halbfinale perfektmachen.