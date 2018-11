NBA: Kurzeinsatz von Pöltl bei San Antonios Heimniederlage

Nur einen Kurzeinsatz hat Jakob Pöltl am Mittwoch in der NBA beim 103:104 der San Antonio Spurs gegen die Memphis Grizzlies erlebt. Der Wiener verbuchte in 5:49 Minuten auf dem Parkett zwei Punkte und je einen Rebound sowie blockierten Wurf.

Die Partie im AT&T Center war im Finish an Spannung kaum zu überbieten. Nachdem DeMar DeRozan die Heimischen bei noch 1,2 Sekunden auf der Uhr vermeintlich zum Sieg geworfen hatte, bekamen die Grizzlies im Gegenzug und noch 0,7 Sekunden Restspielzeit zwei Freiwürfe zugesprochen. Marc Gasol verwandelte vor den Augen seines verletzten Bruders und Spurs-Akteurs Pau sicher. Ein letzter Dreipunkte-Versuch von LaMarcus Aldridge verfehlte sein Ziel. "Wir haben lange mit zu wenig Energie gespielt. Trotzdem hätten wir uns am Ende den Sieg verdient gehabt, aber es hat nicht sollen sein", resümierte Pöltl.

Memphis wurde beim fünften Sieg in Serie von Mike Conley (30) angeführt und ist jetzt neuer Leader der Western Conference. DeRozan (24) war Topscorer der Spurs, die am Freitag bei den Indiana Pacers gastieren.