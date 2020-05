NBA: Hört Kobe Bryant auf?

Kobe Bryant, der Superstar der Los Angeles Lakers, wird nach Angaben seines Clubchefs die Karriere nach der kommenden Saison beenden. General Manager Mitch Kupchak sagte einem Radiosender, Bryant habe angedeutet, dass es nach der kommenden Saison vorbei sein werde.

„Sein Vertrag läuft mit Saisonende 2015/16 aus. Es hat keine Gespräche über die Zukunft gegeben und ich glaube nicht, dass es welche geben wird“, erklärte Kupchak. Bryant startet mit 37 Jahren in seine 20. Saison in der NBA. Wegen Verletzungen (Achillessehnenriss 2012/13, Knieblessur, Schulterverletzung) hatte der Star der Lakers in den vergangenen drei Saisonen immer wieder pausieren müssen.

Bryant hat mit den Lakers fünf NBA-Titel gewonnen, war 2008 der wertvollste Spieler der Saison und nimmt in der „ewigen“ Scorerliste der Basketball-Profiliga den dritten Rang ein.