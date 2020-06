NBA-Star Garnett nach Kopfstoß gesperrt

Nach einem Kopfstoß wurde NBA-Star Kevin Garnett in der nordamerikanischen Basketball-Liga für ein Spiel gesperrt. Garnett geriet am Montag bei der 99:113-Heimniederlage der Brooklyn Nets gegen die Houston Rockets mit Dwight Howard aneinander, als dieser Mitte des ersten Viertels in Korbnähe den Ball fangen wollte. Howard kam nach dem unsportlichen Duell auf dem Parkett mit einer Geldstrafe in der Höhe von 15.000 Dollar (rund 12.700 Euro) davon.eine Strafe.

Nachdem die Schiedsrichter ein Foul gegen Garnett gepfiffen hatten, schubste er Howard, der sich mit einem Schubser revanchierte. Daraufhin warf Garnett den Ball auf Howard und stieß ihm seinen Kopf ins Gesicht. Howard schlug Garnett mit der Hand auf den Hals, kam aber mit einem Technischen Foul davon und durfte weiterspielen. Er erinnerte nach der Partie daran, dass es nicht der erste tätliche Vorfall zwischen den beiden langjährigen NBA-Profis war.