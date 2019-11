NBA: Ein Rookie überflügelt den großen Michael Jordan

Da wird sogar der große Michael Jordan gestaunt haben. In der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, sorgte Jungstar Coby White für einen Franchise-Rekord. Der Rookie vollbrachte beim 120:102-Heimsieg seiner Chicago Bulls gegen die New York Knicks etwas, das nicht einmal Chicago-Superstar Jordan in seiner Glanzzeit gelang: Im Schlussviertel versenkte der 19-Jährige sieben Dreier und war damit der Schlüsselspieler.

White, der wie Jordan übrigens das College North Carolina besuchte, wenngleich nur ein Jahr, beendete die Partie mit insgesamt 27 Punkten.