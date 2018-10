NBA: Die Cleveland Cavaliers können doch noch gewinnen

Den Cleveland Cavaliers gelang am Dienstag in der NBA mit einem 136:114 gegen die Atlanta Hawks ein Befreiungsschlag. Der Champion des Jahres 2016, der sich erst am Sonntag von Cheftrainer Tyronn Lue getrennt hatte, feierte in der siebenten Partie den ersten vollen Erfolg im Spieljahr. Damit ist kein Team in der Liga mehr sieglos.

Die Boston Celtics feierten einen 108:105-Erfolg gegen die Detroit Pistons. Maßgeblich daran beteiligt war Kyrie Irving, der mit 31 Punkten eine persönliche Saisonbestmarke verzeichnete. Der Rekordchampion stieß mit nun 5:2-Siegen auf Platz drei der Eastern Conference vor.