NBA: Bei Golden State Warriors hängt der Haussegen schief

Suspendierung

"Die Vorfälle erforderten eine Reaktion, und wir - Steve Kerr und ich - haben uns für diese Strafe entschieden", erklärte Bob Myers, der General Manager der Warriors, zu Greens Suspendierung für das Heimspiel gegen Atlanta. Dadurch verlor der 28-Jährige 120.000 Dollar (106.560 Euro) seines Jahresgehalts. "Wir kennen Draymond seit vielen Jahren, und er will manchmal zu viel, das ist eben so", sagte Myers, dass der Vorfall für ihn mit der Strafe abgehakt sei. Kerr fand ähnliche Wort, betonte aber auch die Wichtigkeit von Green für die "Dubs": "Er hat einen großen Anteil an unserem Erfolg."

Durant wollte sich nach dem Sieg gegen Atlanta nicht näher zum Vorfall mit Green äußern. "Was passiert ist, bliebt intern. So machen wir das hier. Ich werde keine Schlagzeilen produzieren. Was passiert ist, ist passiert. Wir haken das ab", lautete seine Antwort auf eine diesbezügliche Frage.