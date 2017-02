Jakob Pöltl bekommt bei den Toronto Raptors einen neuen Teamkollegen. Gemäß Medienberichten vom Dienstag wechselt Serge Ibaka von Orlando Magic zum NBA-Konkurrenten aus Kanada. Der 27-jährige Spanier kam bei Orlando auf einen Schnitt von 15,1 Punkten und 6,8 Rebounds pro Spiel. Mit Oklahoma City Thunder schaffte es Ibaka 2012 ins NBA-Finale.

Der 2,08 m große Power Forward wurde in seiner Karriere außerdem dreimal ins All-Defensive-Team der besten Verteidiger der Basketball-Eliteliga nominiert. Mit Spaniens Nationalteam holte er bei den Sommerspielen in London 2012 Silber.

Für Ibaka wechselt Terrence Ross nach Florida, dazu erhielt Orlando auch einen Erstrunden-Pick im kommenden NBA-Draft.

The Raptors are trading for Serge Ibaka to fortify their roster for a playoff run & beyond. @WojVerticalNBA report. https://t.co/IuQ8CW3kOF pic.twitter.com/aAH4Ff5YAd