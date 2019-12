NBA: Milwaukee Bucks setzen beeindruckende Siegesserie fort

Die Milwaukee Bucks haben ihre Siegesserie in der NBA am Montag fortgesetzt. Giannis Antetokounmpo und Co. setzten sich gegen Orlando Magic knapp mit 110:101 durch und gewannen damit zum 15. Mal in Folge. Antetokounmpo war zum neunten Mal en suite bester Werfer seines Teams, er brachte es auf 32 Punkte und 15 Rebounds.

Orlando verlor auch das zweite Saisonduell mit Milwaukee nach einem Heim-91:123 am 1. November und kassierte die erste Niederlage nach vier Siegen am Stück. Ebenfalls nichts zu jubeln gab es für die Houston Rockets, die den Sacramento Kings zu Hause in einem packenden Spiel mit 118:119 unterlagen. Nachdem Russell Westbrook das Heimteam eine Sekunde vor Schluss mit zwei Punkten in Führung gebracht hatte, drehten die Gäste dank perfektem Wurf des Serben Nemanja Bjelica von weit hinter der Dreierlinie die Partie nochmals.