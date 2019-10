NBA-Auftaktsieg für Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Sieg in die Saison 2019/20 der National Basketball Association ( NBA) gestartet. Der Wiener steuerte zum 120:111 gegen die New York Knicks vor eigenem Publikum sechs Punkte, vier Rebounds und je einen Assist sowie blocked shot bei. Er bekam 16:07 Minuten Spielzeit.

"Wir haben zu viele Ballverluste begangen und dadurch eine hohe Führung verspielt, aber das Spiel sehr gut beendet", resümierte der 24-jährige Center. Bei den Spurs standen 21 Turnover zu Buche, bei den Knicks waren es 14. Die Texaner stellten den Auftakterfolg erst durch ein 37:27 im Schlussviertel der Partie sicher. Erfolgreichste Scorer waren LaMarcus Aldridge (22) uns Bryn Forbes (20).

Erstes Spiel nach Nowitzki

Die Philadelphia 76ers gewannen den Schlager der Eastern Conference gegen die Boston Celtics mit 107:93. Ben Simmons erzielte 24 Punkte. Der slowenische Europameister Luca Doncic führte die Dallas Mavericks im ersten Spiel nach Dirk Nowitzki mit 34 Zählern und 9 Rebounds zu einem 108:100 über die Washington Wizards. Die Brooklyn Nets verloren trotz 50 Punkten von Kyrie Irving mit 126:127 n.V. gegen die Minnesota Timberwolves, bei denen Karl-Anthony Towns (36 Zähler, 14 Rebounds) heraus stach. Andre Drummond dominierte beim 119:110 der Detroit Pistons über die Indiana Pacers mit 32 Punkten und 23 Rebounds.

NBA-Ergebnisse:

San Antonio Spurs (mit Jakob Pöltl) - New York Knicks 120:111

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 126:125

Indiana Pacers - Detroit Pistons 110:119

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 94:85

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 126:127 n.V.

Miami Heat - Memphis Grizzlies 120:101

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 107:93

Dallas Mavericks - Washington Wizards 108:100

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 100:95

Phoenix Suns - Sacramento Kings 124:95

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 100:108