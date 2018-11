Nächste Niederlage für Handball-Meister Fivers

Meister Fivers kommt in der spusu Handball Liga nicht auf Touren. Am Samstag kassierten die Wiener beim 31:34-(13:19) die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Partien, auch die einst gefürchtete Festung Hollgasse ist kaputtgeschossen: Für die Truppe von Coach Peter Eckl war es die dritte Heimschlappe en suite. "Sehr enttäuschend", resümierte der Fivers-Trainer.

Der Club aus Margareten droht fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs die Qualifikation für die Bonusrunde der Top-Fünf (Meister-Play-off) zu verpassen. Gegenwärtig befindet man sich mit elf Zählern bereits drei Punkte unter dem "Strich", die fünftplatzierten West Wiener halten bei 14 Punkten.

An der Tabellenspitze rangiert weiterhin der UHK Krems, der allerdings beim 28:28 (19:15) in Schwaz einen Zähler abgeben musste. Die Wachauer sind punktegleich mit Graz, das sich nach hartem Kampf gegen Schlusslicht Linz mit 31:29 (14:16) durchsetzte.