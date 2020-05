Nadarajah verletzt, Jukic stark

Dinko Jukic heimste indes drei Finalplätze ein. Der 22-Jährige musste sich in der Quali über 100 m Lagen, 200 m Delfin und 400 m Lagen jeweils nur Chad Guy Le Clos geschlagen geben. Der erst 19-jährige Südafrikaner hatte sich an gleicher Stelle im Dezember zum Weltmeister gekürt.



Angesichts des Mammutprogramms durfte Jukic so früh in der Saison mit seinen Zeiten überaus zufrieden sein. Über 400 m Lagen schlug der Wiener in 4:05,65 Minuten an, über 200 m Delfin in 1:53,17 und über 100 m Lagen mit 53,51 Sekunden nur 84/100 über dem österreichischen Rekord von Markus Rogan.