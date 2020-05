Nadal zurück auf dem Court

Während die Spanier um David Ferrer am Freitag erstmals im 100. Daviscup-Finale in Tschechien aufschlugen, kündigte ihr Superstar Rafael Nadal ein Comeback an. Zumindest wird der 26-Jährige nach einer langwierigen Knieverletzung wieder ins Training einsteigen. "In der nächsten Woche werden wir auf den Platz zurückkehren, so ist der Plan", sagte sein Onkel und Trainer Toni Nadal.

Verläuft alles nach Plan und hält das Knie, wird die gegenwärtige Nummer vier der Welt Ende des Jahres bei einem Schaukampf in Abu Dhabi zurückkehren, danach in Doha (31. Dezember bis 6. Jänner) wieder ihr erstes ATP-Turnier bestreiten. Bei den Australian Open in Melbourne (vom 14. Jänner an) stand Nadal 2012 im Finale, in dem er dem Serben Novak Djokovic unterlegen war.

Nadal hatte kürzlich von "guten Fortschritten" in der Rehabilitation gesprochen. Er litt am Hoffa-Kastert-Syndrom im linken Knie. Dabei handelt es sich um eine Schwellung von Fettgewebe, das sich unterhalb der Patellasehne bildet. Zudem hatte er am selben Gelenk einen Sehnenanriss.

"Die Dinge laufen vorerst recht gut", sagte Toni Nadal. "Aber der Arzt hat gesagt, wir müssen die Sehne stärken, und dabei sind wir."