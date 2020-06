Nadal hielt sich mit Istomin nicht lange auf

Der topgesetzte Spanier Rafael Nadal hat sich am Montag in Miami in Runde drei des Masters-1000-Tennisturniers bei seinem 6:1,6:0-Sieg gegen Denis Istomin nicht lange aufgehalten. Exakt sieben Sekunden fehlten auf eine Stunde, als er den Usbeken besiegt hatte. Mit dem Italiener Fabio Fognini (14) wartet in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) im Achtelfinale eine wohl härtere Aufgabe auf Nadal.