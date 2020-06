Nachwuchsschmiede Timberwolves

Das Konzept 1972 wurde das Wiener ASKÖ Team (WAT) Donaustadt gegründet. Im Laufe der Jahre entwickelten sich die D.C. Timberwolves von einem klassischen Basketballverein zu einer leistungsorientierten Nachwuchsschmiede. Zugunsten der Jugendarbeit verzichtet der Klub auf eine 1. Bundesliga Mannschaft und spielt in der 2. Bundesliga überwiegend mit Eigenbauspielern der U18.



Aktionstage, Schulprojekte und Schnuppertage finden im Rahmen der Nachwuchsarbeit statt. Seit Herbst 2010 gibt es außerdem in Kooperation mit dem ORG10 (Wendstattgasse) die erste Leistungssportklasse für Basketball in Wien auf Vereinsebene.



Die Erfolge 2009/2010 wurden die Timberwolves Meister in der zweiten österreichischen Liga BBL. Sieben Eigenbauspieler schafften in der letzten Saison den Sprung in die höchste Spielklasse, in sechs der elf Oberligateams sind Timberwolves vertreten. Seit Sommer 2011 gibt es eine Kooperation mit der Basketballsparte von Bayern München.



In Wien halten die Timberwolves derzeit alle fünf möglichen Nachwuchs-Meistertitel. In der Fünfjahrestabelle des ÖBV liegen die Donaustädter in den Kategorien U14, U16 und U18 auf Platz 1. Der nächste Schritt: Mit den Kangaroos soll ein Basketballverein für Mädchen ab sechs Jahren integriert werden. Im Herbst 2012 soll das neue Ballsportzentrum in der Wiener Bernoullistraße fertig gestellt werden.