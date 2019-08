Nach Todesfall bei der Polen-Tour: Etappe wird neutralisiert

Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wird die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt an diesem Dienstag neutralisiert und auf 133,7 km verkürzt. Dies entschieden die Veranstalter, die Rennjury und die Radteams gemeinsam, um "Bjorg unseren Respekt zu zollen", wie es in einer Mitteilung der Organisatoren am Dienstag hieß.