Nach Missbrauch: US-Turnerinnen fordern eine Milliarde vom FBI

Mit Weltstar Simone Biles als prominentestem Missbrauchsopfer streben Dutzende Turnerinnen in den USA eine Forderung gegen das FBI √ľber mehr als eine Milliarde US-Dollar an. Wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch berichtete, soll die Beh√∂rde damit Schadenersatz f√ľr ihr Versagen im Fall Larry Nassar zahlen.

Die Turnerinnen werfen dem FBI vor, nicht schon 2015 bei Bekanntwerden der ersten Vorw√ľrfe von sexuellem Missbrauch durch den ehemaligen Arzt der Turnerinnen und der Michigan State University gehandelt zu haben. "Wenn das FBI einfach seinen Job gemacht h√§tte, h√§tte Nassar gestoppt werden k√∂nnen, bevor er jemals die Chance hatte, Hunderte M√§dchen inklusive mir zu missbrauchen", sagte Samantha Roy, eine ehemalige Turnerin der Universit√§t von Michigan. Bezug nehmend auf die kalifornische Anwaltskanzlei Manly, Stewart & Finaldi, die sich auf F√§lle von sexuellem Missbrauch spezialisiert hat, sollen rund 90 Opfer die Milliardenforderung anstreben. Ob bereits Klage eingereicht wurde, blieb zun√§chst offen.