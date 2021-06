Etwas mehr als zwei Monate nach seinem Horrorsturz in Planica ist der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande wieder ins Training eingestiegen. Die ersten Sprünge auf der Schanze will der 27-Jährige im Juli absolvieren, wie er am Mittwoch bekanntgab. Tande war im März beim Skifliegen in Planica schwer gestürzt und nach einer Notversorgung unter Lebensgefahr in künstliches Koma versetzt worden.

Tande trug von dem harten Aufschlag eine Lungenblessur und Schlüsselbeinbrüche davon, bleibende Schäden erlitt der Skiflug-Weltmeister aber nicht. Er hatte das Krankenhaus Mitte April wieder verlassen können.