Nach Herzproblemen: Leichtathletik-Legende gestorben

Die neuseeländische Leichtathletik-Legende Peter Snell ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Mittelstrecken-Läufer gewann insgesamt dreimal Olympia-Gold - 1960 in Rom über 800 m sowie 1964 in Tokio über 800 und 1.500 m. Dieses Double bei denselben Olympischen Spielen ist seit 1920 keinem anderen Athleten gelungen.

Snell war zudem Weltrekordler über 800 m und über die Meile. In seinem Heimatland wurde er zum Sportler des 20. Jahrhunderts gewählt. Snell, der in Texas lebte, hatte in den vergangenen Jahren mit Herzproblemen zu kämpfen. Laut seiner Frau Miki sei der Tod kurz vor seinem 81. Geburtstag kommenden Dienstag dennoch sehr überraschend eingetreten.