Nach der Team-WM: Darts-Star Suljovic legt eine Pause ein

Nach Viertelfinal-Aus Pause bis Ende November

Das österreichische Team mit Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez musste sich im Viertelfinale gegen England mit 1:2 geschlagen geben. Suljovic stellte zunächst mit einem 4:3-Erfolg gegen Michael Smith auf 1:0. Rodriguez musste dann im Duell mit Ex-Weltmeister Rob Cross mit 3:4 den Ausgleich hinnehmen, ehe sich die Favoriten im entscheidenden Doppel neuerlich 4:3 durchsetzten.

Weiter geht es für die Topstars nun mit der Winter Series und der Qualifikation für den Grand Slam, der Mitte November in Coventry ausgetragen wird. Suljovic selbst wird da überraschend nicht mit dabei sein. Das gab der Wiener am Montag bekannt. Er habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden. Er will bei den Players Championship Finals Ende November zurück sein.