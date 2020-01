Nach der Krise: Muguruza greift nach drittem Major-Titel

Mit ihrem Premieren-Titel bei den Australian Open will Garbine Muguruza ihre Rückkehr in die Weltspitze des Frauen-Tennis endgültig perfekt machen. In einem unerwarteten Endspiel trifft die 26-jährige Spanierin am Samstag (09.30 Uhr MEZ/live ServusTV, Eurosport) in Melbourne auf die fünf Jahre jüngere US-Amerikanerin Sofia Kenin.

2016 hatte Muguruza die French Open gewonnen, ein Jahr später in Wimbledon triumphiert und bei den French Open 2018 im Halbfinale gestanden. Dann kam ein Bruch. In Melbourne zählt sie nicht zu den 32 gesetzten Spielerinnen. Ob es, dramatisch ausgedrückt, ein bisschen so sei, als ob sie aus einem zweijährigen Koma zurückkehre und plötzlich wieder so stark spiele, wie sie es gewohnt war, wurde Muguruza gefragt.