Nach dem Regen wurde Thiem so richtig heiß

Nach einem Kaltstart wurde Dominic Thiem so richtig warm – ehe der Regen kam. Der Gegner auf der anderen Seite war gottlob immer derselbe und für Österreichs Ass doch eine Nummer zu klein. Im Detail: Thiem lag 1:4 zurück, kämpfte sich vor der Regenunterbrechung auf 4:4 zurück. Und danach? Gewann der Niederösterreicher, der morgen 23 wird, den ersten Satz und ließ auch sonst nicht mehr viel anbrennen im mittlerweile niederschlagsbefreiten New York. Nach dem 6:4-6:3-6:2-Sieg hat Thiem sein Soll erfüllt (vom Vorjahr hatte er eine dritte Runde zu verteidigen) und kann durchaus noch mehr haben: Auf der letzten Hürde ins Achtelfinale wartet entweder der der Serbe Janko Tipsarevic, der zwar schon Top-Ten-Spieler war, aber nach Verletzungen im Ranking weit zurückfiel, oder der Spanier Pablo Carreno Busta. "Wichtig ist, dass ich bei meinem Lieblingsturnier immer besser in Form komme", sagt der Niederösterreicher, der am Samstag 23 wird.

Freilich, ein Auge ist immer auf London gerichtet. Dort, wo Mitte November der besten Acht den Sieger beim ATP-Finale küren. Bislang gelang es nur Thomas Muster an dieser finalen Party im Einzel teilzunehmen. "Das wäre auch die Bestätigung seiner Leistungen und die Belohnungen seines Einsatzes", sagt Trainer Günter Bresnik. Den dichten Terminplan im ersten Halbjahr, den viele Experten nach schwachen Sommermonaten kritisierten, verteidigt Bresnik. "Blödsinn. Die Grippe und die Hüftverletzung hat nichts mit dem Turnierplan zu tun. Ohne diesen Plan wäre er nicht in den Top Ten. Er hat zudem neben den Matches im Frühjahr und auch hier in New York mehr trainiert als jeder andere." Klar ist aber, dass Thiem 2017 die Zahl der kleineren Turniere minimiert.