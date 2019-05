Nach Aus gegen Zverev: Karriere Ferrers ist zu Ende

"Es war ein sehr emotionaler Abend. Es war komplett anders als jeder andere wichtige Moment in meinem Leben, den ich bisher erlebt habe", meinte Ferrer danach. "Es ist das einzige Match, das ich verloren habe, nachdem ich nicht sehr traurig bin", sagte der Spanier, der im Ranking mittlerweile auf Platz 144 zurückgefallen ist und dessen Profikarriere im Jahr 2000 begonnen hatte. Er könne vom Körper her keine zwei Matches mehr auf gutem Level durchspielen. "Aber ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich den Moment und den Ort meines Abschieds aussuchen und mit euch allen teilen konnte", betonte Ferrer.

"Wir werden ihn vermissen"

"Er ist einer der am meisten geliebten Leute auf der Tour, und ich respektiere ihn sehr. Wir werden ihn vermissen", meinte Zverev. Auf dem Platz in der "Caja Magica" wurde dann ein Tribut gezeigt, ehe Ferrer sich in einer elfminütigen Rede verabschiedete. "Ich habe nie in Madrid gewonnen, nie in Roland Garros gewonnen. Aber ich habe Trophäen zu Hause, die sind aber nur Pokale, Material", sagte Ferrer, der in seiner Karriere über 31 Mio. US-Dollar allein an Preisgeld verdient hat, und fügte hinzu, "was ich wirklich mit mir mitnehmen werde, ist eure Liebe, die ihr mir gezeigt habe. Die werde ich immer im Herzen behalten."