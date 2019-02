Nach 2:3 gegen Chile: ÖTV-Team in Play-offs um Klassenerhalt

Gelernt hat der "Rohdiamant" jedenfalls einiges in seiner ersten Davis-Cup-Woche. Unter anderem auch, dass auch das Mitfiebern und Anfeuern der Teamkollegen viel Energie kostet. "Es war ein Fehler von mir, dass ich im Doppel den größten Teil zugeschaut habe. Das ist sehr kräftezehrend gewesen", gestand der Niederösterreicher. "Ich blicke trotzdem positiv in die Zukunft und hoffe, dass es der Grundstein war für meine Davis-Cup-Karriere. Von jetzt an kann es nur besser werden."

Premiere ohne Österreich

So wird die Premiere im reformierten, lukrativen Finalturnier der 18 besten Nationen vom 18. bis 24. November in Madrid ohne Österreich in Szene gehen. Der ÖTV muss wieder kleinere Brötchen backen, und am Mittwoch auf eine gute Auslosung hoffen. Der Kandidatenkreis der gegnerischen Nationen wird vom internationalen Tennisverband (ITF) erst am Montag, nach Erstellung des Nationenrankings, verlautbart, hieß es am Sonntag von Seiten der ITF.