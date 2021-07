Muster: "Zu viel Politik im Sport"

Auch heuer lässt sich Tennis- Legende Thomas Muster in der Wiener Stadthalle anschauen, wo er ab heute wieder als Turnierbotschafter der Erste Bank Open im Blickpunkt steht. Die ehemalige Nummer eins der Welt hat auch abseits aller Funktionen viel zu erzählen.

KURIER: Ist Wien Ihr einziger Tennis-Auftritt?

Thomas Muster: Eher ja, ansonsten gibt es Vorträge oder Trainingseinheiten mit jungen Spielern, wie zuletzt im Leistungszentrum Leibnitz. Sonst bin ich Tennis-Konsument.

Reizt es Sie, in irgendeiner Funktion zum Tennisverband zurückzukommen?

Nein, das ist ausgeschlossen. Ich war zwei Jahre lang Daviscup-Kapitän und habe mir ein Bild über diese Arbeit machen können. Du kannst dort nichts bewirken, du hast das Team zwei Mal im Jahr eine Woche. Du kannst die Spieler bei Laune halten und sie motivieren, aber sie nicht in kürzester Zeit verändern. Als Fußball-Teamchef hast du mehr Zeit. Deshalb habe ich gesagt: Als Daviscup-Kapitän heißt es Handtuch halten, Wasser halten, Mund halten. Vielleicht war ich einer, der nie den Mund gehalten hat, aber verändern konnte ich in dieser Funktion nichts.

Zuletzt ist Österreich abgestiegen. Gründe?

Mit der Niederlage in Kasachstan im Februar sind wir erst in diese Situation gekommen. Aber ich habe vor einem Jahr schon gesagt, dass es nicht gut aussieht und dass wir irgendwann absteigen werden. Damals habe ich als Nestbeschmutzer gegolten. Ich habe aber nur die Wahrheit gesagt. Jetzt stehen wir eben dort und haben ein Team, dessen Durchschnittsalter viel zu hoch ist. Was nachkommt, wird man erst sehen. Man braucht sich nur die Qualifikation in der Stadthalle ansehen. Dominic Thiem hat das Zeug nach oben zu kommen, Lucas Miedler ebenso. Jürgen Melzer soll als Unterstützung für Jüngere ein, zwei Jahre noch beim Team bleiben als Nummer eins, solange er es auch ist, aber langsam müssen Spieler eingebaut werden.

Zu Thiem. Sein Trainer Günter Bresnik wollte ihn nicht zum Daviscup in die Niederlande lassen, weil noch Förderungen ausständig sind ...

Ich bin nicht immer einer Meinung mit Bresnik, aber da hat er recht gehabt. Thiems Familie hat für seine Karriere ein enormes Risiko auf sich genommen. Klar geht es um den Nationalstolz, aber Thiem muss endlich das Geld bekommen, das ihm zusteht.