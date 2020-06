Murray lässt Nadal keine Chance

Der 28-jährige Rafael Nadal hat bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause eine deutliche Niederlage kassiert. Der Spanier verlor am Freitag im Halbfinale des Tennis-Einladungsturniers von Abu Dhabi gegen den schottischen Olympiasieger Andy Murray 2:6,0:6. Nadal hatte das Saisonende wegen einer Blinddarm-Operation verpasst und hofft, bis zu den Australian Open in Form zu kommen.

Im zweiten Halbfinale fertigte der topgesetzte serbische Titelverteidiger Novak Djokovic den Schweizer Australian-Open-Sieger Stanislas Wawrinka 6:1,6:2 ab. Djokovic und Murray spielen nun am Samstag um den Titel, Wawrinka und Nadal um Platz drei. Das Endspiel eines Einladungsturniers in Hua Hin in Thailand entschied der Tscheche Tomas Berdych gegen den Kanadier Milos Raonic 7:6(4),6:3 für sich. Der Spanier David Ferrer wurde durch ein 6:2,6:0 gegen den Italiener Fabio Fognini Dritter.