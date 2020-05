Murray gewinnt dramatisches Wien-Finale

Eine Woche Turniertennis in Wien, zum 40. Mal übrigens. Dieses Mal konnten sich nicht nur die Turniersieger die verschwitzten Hände reiben.

1. Andy Murray. Er kam, sah und siegte. Der Brite ist zum ersten Mal in Wien und fixierte prompt seinen 30. Turniersieg. In einem hochklassigem Endspiel, das 2:40-Stunden dauerte, besiegte er als Nummer zwei des Turniers den topgesetzten Spanier David Ferrer 5:7, 6:2, 7:5. "Das Spiel hätte sich keinen Verlierer verdient", sagt der Sieger. Im Entscheidungssatz lag der Olympiasieger bereits 3:5 zurück. Für Murray war nicht nur der Siegerscheck in Höhe von 94.500 Euro bedeutsam, sondern auch die 250 Punkte für die Weltrangliste. Nun sieht es mit einem Startplatz für das ATP-Finale der acht besten Spieler. Und vielleicht für eine Rückkehr nach Wien. "Die Atmosphäre war sensationell, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt."

2. Jürgen Melzer. Der 33-jährige Deutsch-Wagramer holte seinen dritten Titel in Wien, den ersten im Doppel. Und das ausgerechnet mit dem Deutschen Philipp Petzschner. Das Duo, das 2010 in Wimbledon und 2011 bei den US Open triumphiert hatte, spielte erst zum zweiten Mal seit Juni 2013 zusammen, Verletzungen warfen beide zurück. "Wir beiden kennen uns in- und auswendig", sagt Melzer. Und "Wir sind auch sonst tolle Freunde", sagt Petzschner. Für den Deutschen war es auch der zweite Wien-Sieg – er holte 2008 den Einzeltitel. Julian Knowle, der an der Seite des Deutschen Andre Begemann gegen Melzer/Petzschner verloren hatte, siegte auch im fünften Wien-Endspiel nicht. Der 40-Jährige hat noch Zeit. "So lange ich auf dem Niveau spielen kann, gibt es keinen Grund, aufzuhören", sagt der Vorarlberger, der mit seinem US-Open-Titel 2007 (mit dem Schweden Aspelin) Pionierarbeit für Österreichs Doppel leistete.

3. Der Turnierdirektor. Herwig Straka bekam mit Ferrer und Murray ("Er kam, obwohl das Konkurrenz-Turnier in Stockholm mehr geboten hätte") zwei Topstars. Sogar mit Roger Federer hatte Straka Kontakte, vielleicht kehrt der Schweizer, der 2002 und 2003 gewann, wieder zurück. Das Turnier soll auch aufgewertet werden (mehr Preisgeld, mehr Punkte). "Dafür müsste man das Budget auf rund sechs Millionen Euro verdoppeln", sagt Straka.

4. Die Zuschauer. Straka freute sich über insgesamt 50.000 Zuschauer. Nicht ganz 50 Euro kostete die teuerste Karte. Moderat, denn in Basel zahlt man ab Montag für die selbe Kategorie 260 Euro.