Mountainbiker Gehbauer in den Top Ten

Mit Alexander Gehbauer und Karl Markt kamen am letzten Tag der Olympischen Spiele in London auch die letzten rot-weiß-roten Athleten ins Ziel. Die Mountainbiker vermochten auf dem anspruchsvollen Kurs in Hadleigh Farm (1032 Höhenmeter) zwar auch nicht Österreichs Medaillenbilanz zu verbessern, können aber dennoch zufrieden sein.

Der Kärntner Alexander Gehbauer landete auf Platz neun und brachte dem österreichischen Olympia-Team in London zum Abschluss zumindest die 17. Top-Ten-Platzierung ein. Der 22-Jährige hielt lange Kontakt zu den Medaillenrängen und musste erst in den letzten Runden dem hohen Tempo Tribut zollten. Nach 34,08 Kilometern kam der U-23-Fahrer mit 2:09 Minuten Rückstand ins Ziel.

Die Goldmedaille sicherte sich der Tscheche Jaroslav Kulhavy, der nach 1:29:07 Stunden Berg-und-Tal-Radelei in seinen blauen Gummistiefeln bei der Siegerehrung gut Jubeln hatte.

Der Weltmeister von 2011 verwies den Schweizer Nino Schurter auf Rang zwei. Dritter wurde Marco Aurelio Fontana aus italien. Riesenpech hatte der französische Top-Favorit Julien Absalon: Nach einem Sturz in der ersten von sieben Runden musste der Olympiasieger von 2004 und 2008 das Rennen auf der zweiten Schleife aufgeben. Noch schlimmer erwischte es Lokalmatador Liam Killeen (Gb), der nach einem bösen Sturz mit Verdacht auf Knöchelbruch ausschied.