Zanardis besonderes DTM-Gastspiel in der Nacht von Misano

Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) werden am kommenden Wochenende in Misano bei Rimini zwei Nachtrennen gefahren. Start auf dem für die DTM neuen Simoncelli-Circuit ist Samstag und Sonntag jeweils um 22.30 Uhr. Zudem wird in Italien Alessandro "Alex" Zanardi als Gaststarter in der DTM debütieren und zugleich sein Comeback im Rennwagen geben.

Für Zanardi (51), der 41 Formel-1-Rennen bestritten hat und 1997 und 1998 ChampCar-Meister wurde, ehe ihm nach einem Unfall 2001 beide Beine amputiert werden mussten, wird dabei erstmals wieder Autorennen ohne Prothesen bestreiten. Während er diese bei seinen Tourenwagen-Einsätzen zwischen 2005 und 2009 verwendet hatte, setzt der dreifache Paralympics-Sieger mit dem Handbike nun auf eine von BMW speziell entwickelte Technik, die es ihm erlaubt, mit den Händen Gas zu geben und auch zu bremsen.