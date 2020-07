Wandern, Rappen und Schnitzel: So erlebte Ricciardo Österreich

Fast drei Wochen ist es her, dass der Formel-1-Zirkus in Spielberg das zweite Rennen bestritt und damit den erfolgreichen Start in die neue Saison in Österreich besiegelte. Renault-Pilot Daniel Ricciardo reiste nach einem Ausfall im ersten Rennen mit einem 8. Platz im zweiten Grand Prix und vier Punkten im Gepäck wieder aus Spielberg ab. Dass er durchaus Gefallen an Österreich gefunden hatte, machte er damals schon auf Instagram deutlich.