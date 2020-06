Walkner musste aufgeben

Am Vortag hatte er die letzten 150 Kilometer der Etappe nach einem Sturz ohne Wasser aus dem kaputten Trinkrucksack zurücklegen müssen. KTM-Teammanager Alex Doringer zeigte sich erleichtert, dass es Walkner den Umständen entsprechend gut gehe. Er sei „verdammt stolz“ darauf, was der Debütant geleistet habe.

Walkner wurde mit dem Medical-Van ins Ziel transportiert, das aber nicht identisch mit jenem der Autos war. Auch die Teams sind woanders untergebracht. „Da heute und morgen ja die zweite Marathonetappe ist, gestaltet sich der Kontakt zum Matthias etwas schwierig. Die Fahrer haben ihr Ziel nämlich in Salta, wo auch der Matthias erstmals hin transportiert wird. Die Teams sind in der Nähe, aber wo anders stationiert, da diese den aktiven Piloten ja keine Hilfe leisten dürfen“, erläuterte KTM-Sportmanager Heinz Kinigadner. „Leider können auch solche Erfahrungen zum Lernprozess der Dakar gehören, wir wünschen dem Matthias aber auf diesem Weg schon mal alles Gute“, so der Ex-Pilot weiter.

Im Laufe seiner ersten Dakar waren dem früheren MX3-Weltmeister neben seinem Sieg auch noch mehrere weitere Spitzenplätze gelungen. In der Gesamtwertung war Walkner auf dem sechsten Teilstück wegen eines technischen Defektes aber aussichtslos zurückgeworfen worden. Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens lag der KTM-Werksfahrer mit mehr als fünfeinhalb Stunden Rückstand auf seinen Markenkollegen Marc Coma ( ESP) außerhalb der Top 20 der Gesamtwertung.