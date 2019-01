Walkner fällt bei Rallye Dakar auf Platz 7 zurück

Am besten seien die Schmerzen noch am Motorrad selbst zu ertragen, so Walkner. "Wenn ich den Helm aufhabe, auf dem Bike sitze und das Adrenalin einfährt, verschiebt sich der Schmerz ein bissl. Absteigen holt mich in die Realität zurück", erklärte der KTM-Fahrer, der davon ausgeht, dass seine Bänder im Knöchel "ziemlich beleidigt" sind. "Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann es aber eh nicht ändern, muss durchbeißen und mein Bestes geben. Solange ich einigermaßen auf den Fersen stehe, geht es. Am Fußballen zwickt es und tut weh. Je länger der Tag dauert, desto enger wird jedenfalls der Stiefel."