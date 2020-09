Vor Rennen in Monza: Formel 1 meldete zwei neue Corona-Fälle

In der Formel 1 gibt es zwei neue Corona-Fälle. Wie der Rechteinhaber und der Automobil-Weltverband am Freitag mitteilten, seien vor dem Grand Prix von Italien in Monza zwei von insgesamt 5.704 Tests unter Fahrern, Teammitgliedern und weiteren Mitarbeitern positiv gewesen. Details nannte die Formel 1 wie gewohnt nicht.

Die Königsklasse des Autorennsports gibt wöchentlich die Ergebnisse der Corona-Tests bei allen Beteiligten bekannt. Für ihren Neustart hat sich die Serie ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies beinhaltet neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. Alle Menschen mit Zugang zur Rennstrecke müssen sich mindestens alle fünf Tage einem Corona-Test unterziehen.

Bisher gab es in der Formel 1 nur einen prominenten Corona-Fall. Racing-Point-Pilot Sergio Perez musste wegen einer Infektion zwei Rennen pausieren.