Vettel und Red Bull: Das Ende einer großen Liebe

Sowohl Vettel als auch Red Bull bemühen sich teilweise krampfhaft, den Schein zu wahren und die Trennung mit Anstand zu vollziehen. Längst ist klar, dass Vettel 2015 für Ferrari fahren wird. Nur die offizielle Bestätigung fehlt noch, weil erst die letzten Details für Fernando Alonsos Abschied von der Scuderia geregelt werden müssen.

Die Saison verläuft für Red Bull enttäuschend, für den vierfachen Weltmeister Vettel sogar richtig frustrierend: Während Teamkollege Daniel Ricciardo mit 214 Punkten in der Weltmeisterschaft immerhin Rang drei so gut wie sicher hat, hält Sebastian Vettel gerade einmal bei 149 Punkten. Vettel kommt heuer mit seinem Auto überhaupt nicht zurecht. In 17 Rennen konnte er Ricciardo nur vier Mal schlagen.

Zuletzt in Austin meckerte Vettel nach Rang sieben und Ricciardos Podestplatz: "Man hätte auch eine andere Strategie wählen können." Es ist fix, dass Vettel 2015 für Ferrari fahren wird. Doch wenig spricht dafür, dass es dem Deutschen dort besser gehen wird: Heuer sammelte die Scuderia nur halb so viele Punkte wie Red Bull.