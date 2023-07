Aufregung um Klima-Aktivisten: Ein Verletzter bei DTM-Rennen

Warnung vor "Klimakatastrophe"

Die Proteste der Klimaaktivisten hatten am Sonntag zu Verz├Âgerungen des Rennens gef├╝hrt. 13 Personen waren nach Polizeiangaben an der Aktion beteiligt. Ein Aktivist fixierte sich zudem an einem Zaun, konnte aber schnell wieder entfernt werden. Die Polizei sprach von einer sehr kurzen St├Ârung, das Rennen in N├╝rnberg konnte anschlie├čend wie geplant durchgef├╝hrt werden. Sieger war der Ober├Âsterreicher Thomas Preining, der auch Gesamtf├╝hrender der GT3-Rennserie ist.