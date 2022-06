Vater und Sohn bei Motorradrennen verstorben

Warum dieses gefährliche Rennen immer noch existiert, mag auch Motorsport-Fans wundern. Bei der berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man sind am Freitag ein Vater und sein Sohn, der als Beifahrer in einem Motorrad-Sidecar-Bewerb dabei war, verstorben. Der 56-jährige Roger und der 21-jährige Bradley Stockton waren bei den diesjährigen Rennen bereits das vierte und fünfte Todesopfer.

Die Rennen werden seit 1907 ausgetragen und die Todesrate ist nun bereits auf 265 Opfer angestiegen. Das einzige Jahr ohne einen Todesfall war 1982.