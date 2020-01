Nächster Toter bei der Rallye Dakar: "Das ist so furchtbar"

„Das ist so furchtbar. Ergebnisse und der Kampf um einen Spitzenplatz rücken plötzlich wieder ganz weit in den Hintergrund. Die heutige Etappe war eine der schnellsten, die ich jemals bei einer Rallye gefahren bin. Ich denke, wir kamen auf einen Schnitt von etwa 125 km/h. 546 Kilometer in nicht einmal viereinhalb Stunden. Davon waren 90 Prozent Offpiste, das ist schon extrem grenzwertig. Ich mach’ mir keinen Vorwurf, weil ich mir in den letzten beiden Tagen schon gesagt habe, alles was da um zwei Prozent noch drüber liegt, kann ich auf Dauer nicht mehr kontrollieren“, sagte der Salzburger.

Paulo Gonçalves war es auch, der im Jahr 2016 bei Matthias Walkners schwerem Unfall stehen geblieben ist und ihm geholfen hat. Auch Fernando Alonso hat den Hinterbliebenen von Paulo Goncalves via Twitter sein Beileid ausgesprochen. "Ein sehr trauriger Tag. Eine große Umarmung für die Familie und Freunde von Paulo Goncalves", schrieb der Spanier. Der zweifache Formel-1-Weltmeister nimmt aktuell erstmals an der Dakar teil.