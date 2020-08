Tödlicher Motorradunfall: Eishockey-Klub KAC trauert um Ex-Profi

Eine erschütternde Meldung aus den USA hat den KAC am Samstag in Schock versetzt. Der Head Coach des Klagenfurter Eishockey-Klubs Petri Matikainen teilte der Mannschaft mit, dass Ex-Profi Adam Comrie am Freitag bei einem Motorradunfall am Wohnort seiner Mutter in Virginia ums Leben kam. Er wurde nur 30 Jahre alt.