Tochter von Formel-1-Weltmeister starb an Überdosis

Noch im September hatte sich die Familie Scheckter getroffen, um das 40-Jahre-Jubiläum des Weltmeistertitels zu feiern. Knapp einen Monat später muss der ehemalige Formel-1-Fahrer den Tod seiner Tochter Ilia verkraften. Der Daily Mail liegt ein Schreiben der Familie vor. "Wir sind absolut untröstlich und am Boden zerstört", heißt es da. Die 21-Jährige ist demnach am vergangenen Donnerstag im Schlaf an einer Überdosis gestorben.

Ilia Scheckter hatte mit Drogenproblemen zu kämpfen und wollte sich in Behandlung begeben. "Sie wollte clean, gesund und glücklich sein", heißt es von der Familie. Weiters teilten die Scheckters mit, dass bei Ilia vor zwei Jahren ein Gehirn-Turmor diagnostiziert worden sein. Sie musste sich einer großen Operation unterziehen, litt danach an Epilepsieanfällen und Panikattacken.

"Schmerz ist nicht zu ertragen"

"Sie verlor den Kampf gegen die Sucht bei dem Versuch, die Angst und Gefühle, die sie überwältigten, zu betäuben", so das Statement. Demnach wollte die 21-Jährige eigentlich Psychologie studieren, um anderen Menschen zu helfen. " Ilia ist uns viel zu früh genommen worden und der Schmerz, den unsere Familie nach ihrem Verlust fühlt, ist nicht zu ertragen." Die Familie kündigte an, sich in privatem Rahmen von Ilia zu verabschieden.