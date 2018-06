Bei den Vorläufen zu den GT Masters am Red Bull Ring in Spielberg ist am Donnerstag ein Streckenposten verletzt worden: Ein Rad eines Sportwagens hatte sich bei Tempo 150 in einer Kurve gelöst. Es rollte entlang der Leitschiene und traf die 29-jährige Frau. Sie erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am linken Bein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das lockere Rad ist unklar.