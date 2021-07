Silberpfeile wollen in Schanghai zurückschlagen

Die Scuderia will nicht übertriebene Begeisterung aufkommen lassen. „Die nächsten Rennen werden komplett anders. Mercedes setzt nach wie vor die Pace“, bekräftigte Vettel nach seinem ersten Triumph seit dem 24. November 2013 in Brasilien. „Wir behalten unsere Füße auf dem Boden. Mercedes ist super stark, daher lassen wir uns nicht ablenken“, beteuerte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene. „Wir ziehen unser Programm weiter durch.“

Zwei Siege gab Arrivabene als Saisonziel aus - daran soll sich vorerst auch nichts ändern. „Manchmal kommen Siege zu früh, um ein Vorteil zu sein. Sie verwandeln sich in einen Nachteil“, warnte der 58-Jährige und bat weiter um Geduld. Vor allem bei einem Team wie Ferrari ein Balanceakt, das in seiner vorangegangenen Pleitenserie immer nervöser und unruhiger geworden ist. „Jedes Team arbeitet hart“, räumte Technikchef James Allison ein, „aber Ferrari arbeitet hart mit der Last der Geschichte auf seinen Schultern.“

Diese Last darf nach dem Willen von Ferrari gerne in China wieder kleiner werden, wo im Gegensatz zum schwül-heißen Malaysia ein deutlich kühleres Klima herrscht. „Ich weiß, dass wir noch viele weitere tolle Momente zusammen feiern werden“, sagte Vettel in der vergangenen Woche bei einem Besuch in der Rennfabrik in Maranello.