Schwerer Unfall in Sepang: MotoGP-Talent tödlich verunglückt

Wie die MotoGP am Samstag mitteilte, ist der erst 20-jährige Afridza Munandar nach einem Zwischenfall bei einem Rennen des Asia Talent Cups auf dem Sepang International Circuit am Samstag verstorben.

Der Indonesier stürzte bereits in Runde eins, unmittelbar nach dem Unfall wurde das Rennen abgebrochen. Munandar wurde zuerst am Streckenrand medizinisch betreut, bevor er per Hubschrauber in das Krankenhaus von Kuala Lumpur geflogen wurde.

Kampf um die Meisterschaft

Dort erlag das MotoGP-Talent jedoch kurz darauf seinen schweren Verletzungen. In dieser Saison des Talente-Cups schaffte der Indonesier zwei Siege, zwei zweite Plätze und zwei dritte Plätze und war bereit, an diesem Wochenende um die Meisterschaft zu kämpfen.

"Die FIM, Dorna Sports und alle, die am Idemitsu Asia Talent Cup teilnehmen, sprechen der Familie, den Freunden und Angehörigen von Munandar unser tief empfundenes Beileid aus", heißt es im Statement der MotoGP.