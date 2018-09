Schumis perfektes Wochenende vor heimischem Publikum

Mick Schumacher meldet ernsthafte Ambitionen auf den Titel in der Formel-3-EM an. Der 19-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher lieferte bei seinem Heimrennen auf dem Nürburgring eine sensationelle Vorstellung ab, siegte in allen drei Läufen und startete in beiden Sonntagsrennen von der Pole Position.

"Es läuft im Moment sehr gut für mich. Wir haben ein starkes Auto", sagte Schumacher am Sonntag. Vom Titel wollte der Deutsche aber noch nicht sprechen. "Auf die Tabelle schaue ich nicht, ich konzentriere mich vielmehr auf jedes einzelne Rennen."

Angriff auf die Gesamtführung

Von den letzten zehn Rennen hat Schumacher damit sechs gewonnen und seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf drei Punkte reduziert. Der Gesamtführende Daniel Ticktum betrieb in Deutschland mit zwei dritten Plätzen und einem vierten Platz Schadensbegrenzung.